Хендерсон: "Заслужили победу над "Ливерпулем"

Джордан Хендерсон Полузащитник "Брентфорда" Джордан Хендерсон считает, что его команда заслужила победу над "Ливерпулем".

Накануне "Брентфорд" переиграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. "Красные" потерпели свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге.

После матча Хендерсон высоко оценил командную игру "Брентфорда", а также выразил уверенность, что "Ливерпуль", капитаном которого он был, вернется на свой высочайший уровень.

"От начала и до конца мы оставались сплоченными. "Ливерпуль" — команда мирового уровня, поэтому мы знали, что нам придется немного поработать и в обороне".

"Мы оборонялись вместе, сохраняли хладнокровие при розыгрыше мяча, а не просто выбивали его вперед. В целом это была действительно хорошая игра, и в итоге мы заслужили победу".

"У "Ливерпуля" классные игроки по всему полю. Нельзя найти какое-то определенное слабое место. Я знаю, что в последнее время их результаты оставляют желать лучшего, но для меня они остаются игроками топ-уровня и командой топ-уровня".

"Им просто важно почувствовать ритм и набрать ход. Есть много причин, почему они не достигают высот прошлого сезона, но это по-прежнему команда мирового уровня. А если вы посмотрите, то увидите игроков топ-уровня", — сообщил Хендерсон TNT Sports.




