Рэтклифф заблокировал приглашение Левандовски в МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заблокировал приглашение нападающего испанской "Барселоны" Роберта Левандовски.

"Барселона" уже сказала Левандовски, что не будет продлевать его истекающий в конце сезона контракт, и главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел этим воспользоваться.



Аморим является давним поклонником Левандовски и считает, что 37-летний поляк смог бы оказать позитивное влияние на команду и помог бы развитию некоторых игроков.



Однако Daily Mirror утверждает, что Рэтклифф зарубил на корню идею с приглашением Левандовски, чья зарплата в "Барселоне" составляет 540,000 фунтов в неделю.



Рэтклифф дал понять, что "Юнайтед" не будет повторять свои прошлые ошибки, подписывая игроков на исходе их футбольных карьер.



Кроме того, Рэтклифф стремится облегчить зарплатную ведомость "Юнайтед", а приглашение Левандовски, даже свободным агентом, в это никак не вписывается.