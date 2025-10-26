Рэтклифф заблокировал приглашение Левандовски в МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заблокировал приглашение нападающего испанской "Барселоны" Роберта Левандовски.
"Барселона" уже сказала Левандовски, что не будет продлевать его истекающий в конце сезона контракт, и главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел этим воспользоваться.
Аморим является давним поклонником Левандовски и считает, что 37-летний поляк смог бы оказать позитивное влияние на команду и помог бы развитию некоторых игроков.
Однако Daily Mirror утверждает, что Рэтклифф зарубил на корню идею с приглашением Левандовски, чья зарплата в "Барселоне" составляет 540,000 фунтов в неделю.
Рэтклифф дал понять, что "Юнайтед" не будет повторять свои прошлые ошибки, подписывая игроков на исходе их футбольных карьер.
Кроме того, Рэтклифф стремится облегчить зарплатную ведомость "Юнайтед", а приглашение Левандовски, даже свободным агентом, в это никак не вписывается.
26.10.2025 09:00
Просмотров: 633
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как бомжепута расщедрилась на 540,000 фунтов в неделю.
че ваще бл происходит о_О
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий