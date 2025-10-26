Рэтклифф заблокировал приглашение Левандовски в МЮ

Роберт Левандовски Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заблокировал приглашение нападающего испанской "Барселоны" Роберта Левандовски.

"Барселона" уже сказала Левандовски, что не будет продлевать его истекающий в конце сезона контракт, и главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел этим воспользоваться.

Аморим является давним поклонником Левандовски и считает, что 37-летний поляк смог бы оказать позитивное влияние на команду и помог бы развитию некоторых игроков.

Однако Daily Mirror утверждает, что Рэтклифф зарубил на корню идею с приглашением Левандовски, чья зарплата в "Барселоне" составляет 540,000 фунтов в неделю.

Рэтклифф дал понять, что "Юнайтед" не будет повторять свои прошлые ошибки, подписывая игроков на исходе их футбольных карьер.

Кроме того, Рэтклифф стремится облегчить зарплатную ведомость "Юнайтед", а приглашение Левандовски, даже свободным агентом, в это никак не вписывается.




Метки Барселона, Левандовски, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 633

Последние комментарии:




  1. closer 26.10.2025 10:07 # closer
    как бомжепута расщедрилась на 540,000 фунтов в неделю.

    че ваще бл происходит о_О

