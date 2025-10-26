Слот: "Ливерпуль" пока не нашел ответа к тактике соперников"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда пока не нашла ответа на тактику, используемую против нее соперниками.

В этом сезоне Слот уже неоднократно говорил, что другие команды, выходя против "Ливерпуля", использую глубокую оборону и длинный заброс мяча.



После поражения 3:2 от "Брентфорда" накануне вечером Слот признал, что "Ливерпуль" по-прежнему уязвим к такому стилю и пропускает слишком много.



"Чем вызваны сложности "Ливерпуля"? Есть несколько вещей. У команд есть определенный стиль, в котором они играют против нас. Это очень хорошая стратегия, и пока мы не нашли ответа".



"Когда ты уступаешь 1:0 через пять минут после начала матча, никогда не помогает. Тем не менее, даже не сыграв хорошо сегодня, мы смогли забить два гола".



"Но вы не можете рассчитывать на победы, когда пропускаете слишком много голов. В обороне участвуют не только защитники, это делают все 11 игроков вместе", — цитирует Слота Sky Sports.