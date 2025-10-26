Юнайтед" оптимистичен насчет покупки Юльманна
"Манчестер Юнайтед" оптимистичен насчет приобретения полузащитника лиссабонского "Спортинга" Мартина Юльманна по сниженной цене.
По информации TEAMtalk, Юльманн занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед" среду полузащитников в преддверии зимнего трансферного окна.
Как утверждает источник, наставник "Юнайтед" Рубен Аморим "абсолютно обожал" Юльманна, когда тренировал "Спортинг" до своего переезда в Манчестер год назад.
Контракт Юльманна предусматривает отступные в 70 миллионов фунтов, однако в "Юнайтед" испытывают оптимизм насчет того, что фактор Аморима позволит сбить цену за 26-летнего датчанина примерно до 50 млн. фунтов.
В шорт-листе "Юнайтед" также значатся Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Карлос Балеба из "Брайтона", но оба стоили бы ощутимо дороже.
26.10.2025 07:00
Просмотров: 93
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: