Контракт Фернандеша с МЮ содержит пункт об отступных

Контракт капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша содержит пункт об отступных для клубов из-за пределов Англии.

Отвергнув интерес из Саудовской Аравии минувшим летом, после окончания этого сезона Фернандеш может оказаться в эпицентре еще одной трансферной саги.



По информации BBC, в контракте 31-летнего полузащитника сборной Португалии есть пункт о выкупе за 65 миллионов евро (57 млн. фунтов).



Нюанс в том, что активировать соответствующий пункт нужно "заблаговременно", и сделать это могут только зарубежные клубы.



Таким образом, зарубежным клубам достаточно заручиться согласием самого Фернандеша, и тогда "Юнайтед" будет бессилен помешать уходу своего ведущего игрока.