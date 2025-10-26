"Ливерпуль" бит "Брентфордом"
"Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, на сей раз уступив "Брентфорду" со счетом 3:2.
Главный тренер "пчел" Кит Эндрюс доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" в понедельник.
Относительно победы 1:5 над "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красных" вернулись Конор Брэдли, Милош Керкез и Мохамед Салах, заменив Джереми Фримпонга, Энди Робертсона и Александера Исака. Райан Гравенберх к субботе так и не поправился.
Этот матч начался с быстрого гола хозяев. На пятой минуте Майкл Кайоде выполнил свой фирменный вброс аута, а Кристоффер Айер головой скинул мяч на Данго Уаттара, и тот пробил в касание — 1:0.
Первую реальную возможность сравнять счет гости получили на 20-й минуте, но Флориан Вирц, пробивая из района 11-метровой отметки, лишь попал в бутылку с водой рядом со внешней стороны штанги.
Выдержав короткий натиск "Ливерпуля", "Брентфорд" вновь принялся атаковать. На 39-й минуте Миккель Дамсгор классно пробивал с дистанции, однако Георгий Мамардашвили совершил еще более классный сейв.
В итоге второй гол "пчел" случился и не стал сюрпризом. Кевин Шаде вышел один на один, дождался, когда Мамардашвили завалится в бок, и пробил с касанием от ноги Георгия — 2:0.
Однако на заключительных секундах первого тайма "красные" отыграли один гол. Брэдли прострелил с правого фланга, Уго Экитике без касания пропустил мяч дальше, а Керкез пробил из пределов вратарской — 2:1.
В начале второго тайма хозяева несколько раз напрягли Мамардашвили, а на 59-й минуте заработали пенальти за то, что Виргил Ван Дейк пнул Уаттара по ноге на границе штрафной. Игорь Тиаго уверенно реализовал 11-метровый — 3:1.
Усиливать атакующую игру Арне Слоту было особо некем. Вышедшие со скамейки Федерико Кьеза и Рио Нгумоа почти ничего не изменили.
"Ливерпуль", скорее, мог пропустить еще, но в концовке "Брентфорд" слишком расслабился и был за это наказан. На 89-й минуте Мохамед Салах в прыжке обработал мяч после подачи Доминика Собослаи с правого фланга, а затем пробил с другой ноги — 3:2.
В компенсированное время гости устроили штурм, но уйти от поражения так и не смогли.
Задача отыграть два мяча во втором тайме, когда посреди недели был сложный выезд в Лиге Чемпионов, изначально выглядела чрезвычайно сложной для "Ливерпуля". "Красные" выглядят обессилевшими, а ключевые игроки команды не в форме.
"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
26.10.2025 00:10
