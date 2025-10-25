Аморим: "Игроки МЮ делали все"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своей радостью от домашней победы над "Брайтоном".

Ведя в счете 3:0, в концовке матча "Юнайтед" позволил сопернику забить дважды. Воодушевившийся "Брайтон" старался уйти от поражения, но в итоге пропустил четвертый гол.



После победы 4:2 Аморим похвалил своих игроков, заявив, что те "делали все".



"Это хорошее ощущение. Три очка дома. Мы сыграли хорошо, но в концовке нам пришлось страдать, слегка — по нашей вине".



"Игроки делали все. Они бегали, они играли с мячом, они били по мячу, когда это было необходимо. Хороший матч".



"Неудавшийся "камбэк" "Брайтона"? Такое случается в футболе. Они обладают большим талантом и мастерством по работе с мячом".



"Они вошли во вкус, чтобы контролировать игру, но мы прибавляем и учимся лучше отвечать на плохие моменты. Сегодня мы сделали это снова", — сообщил Аморим Sky Sports.