Аморим: "Игроки МЮ делали все"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своей радостью от домашней победы над "Брайтоном".
Ведя в счете 3:0, в концовке матча "Юнайтед" позволил сопернику забить дважды. Воодушевившийся "Брайтон" старался уйти от поражения, но в итоге пропустил четвертый гол.
После победы 4:2 Аморим похвалил своих игроков, заявив, что те "делали все".
"Это хорошее ощущение. Три очка дома. Мы сыграли хорошо, но в концовке нам пришлось страдать, слегка — по нашей вине".
"Игроки делали все. Они бегали, они играли с мячом, они били по мячу, когда это было необходимо. Хороший матч".
"Неудавшийся "камбэк" "Брайтона"? Такое случается в футболе. Они обладают большим талантом и мастерством по работе с мячом".
"Они вошли во вкус, чтобы контролировать игру, но мы прибавляем и учимся лучше отвечать на плохие моменты. Сегодня мы сделали это снова", — сообщил Аморим Sky Sports.
25.10.2025 23:00
Просмотров: 290
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: