Мареска: "Четверо-пятеро игроков "Челси" не могут тренироваться каждый день"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что сразу несколько его игроков не могут показывать свой лучший футбол из-за проблем со здоровьем.
В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Сандерленда", а нападающий Жоао Педро стал одним из наименее заметных игроков в этом матче Премьер-Лиги.
По словам Марески, Педро, который не забивает с августа, все еще беспокоит паховая область. Проблемы похожего плана имеются у Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.
"Жоао не тренируется каждый день, потому что ему нужно контролировать свое состояние после травмы. То же самое с Мойсесом, то же самое с Энцо. У нас есть четверо или пятеро игроков, которые из-за некоторых проблем не могут трудиться каждый день. Они прикладывают усилия, чтобы играть в каждом матче".
"Некоторые матчи Жоао провел лучше. Сегодня ему было немного сложно. Но, думаю, сегодня у всех игроков возникли сложности, так что дело не только в Жоао", — цитирует Мареску Sky Sports.
25.10.2025 22:00
Просмотров: 332
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
каждый день? лысый совсем ёбнулся
(ответить)
Ну сдесь нужна ротация для свежести! Иногда надо рисковать выпуская игроков свежих. Конечно Палмера нехватает как неговори.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий