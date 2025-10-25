Мареска: "Четверо-пятеро игроков "Челси" не могут тренироваться каждый день"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что сразу несколько его игроков не могут показывать свой лучший футбол из-за проблем со здоровьем.

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Сандерленда", а нападающий Жоао Педро стал одним из наименее заметных игроков в этом матче Премьер-Лиги.



По словам Марески, Педро, который не забивает с августа, все еще беспокоит паховая область. Проблемы похожего плана имеются у Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.



"Жоао не тренируется каждый день, потому что ему нужно контролировать свое состояние после травмы. То же самое с Мойсесом, то же самое с Энцо. У нас есть четверо или пятеро игроков, которые из-за некоторых проблем не могут трудиться каждый день. Они прикладывают усилия, чтобы играть в каждом матче".



"Некоторые матчи Жоао провел лучше. Сегодня ему было немного сложно. Но, думаю, сегодня у всех игроков возникли сложности, так что дело не только в Жоао", — цитирует Мареску Sky Sports.