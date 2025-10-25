"Юнайтед" одержал третью победу подряд, переиграв "Брайтон"

Несмотря на два пропущенных в концовке матча гола, "Манчестер Юнайтед" все равно одержал домашнюю победу 4:2 над "Брайтоном".

По сравнению с победой 1:2 над "Ливерпулем" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло две перестановки. Вместо Мейсона Маунта появился Беньямин Шешко, а травмированного Харри Магуайра заменил Лени Йоро.



У "чаек" лишь Максим Де Кейпер вышел вместо Диего Гомеса.



"Брайтон" сразу же показал, что приехал на "Олд Траффорд" не обороняться, отвечая своими атаками на атаки "Юнайтед".



На 16-й минуте Амад Диалло упал в чужой штрафной после явного контакта с защитником, однако арбитр VAR даже не стал приглашать рефери Энтони Тэйлора к монитору.



Хозяева сохраняли хороший темп и на 23-й минуте открыли счет. Это Матеус Кунья нанес крученый удар с подступов к штрафной площади — 1:0.



На 34-й минуте "Юнайтед" посчастливилось укрепить свое преимущество. Не встретив сопротивления, Каземиро отважился на дальний удар, а рикошет от Ясина Аяри оставил голкипера "Брайтона" Барта Вербрюггена не у дел — 2:0.



"Чайки" не создали реальных моментов вернуться в игру в остатке первого тайма, за исключеним шанса Жоржиньо Рюттера, который в убойной позиции не попал по мячу.



В начале второго тайма Бруну Фернандеш и Шешко по разу напрягли Вербрюггена.



И все-таки гостям не удалось избежать третьего пропущенного гола. На 61-й минуте Бриан Мбемо получил мяч вблизи штрафной, вошел внутрь площадки и пробил между ног Льюиса Данка — 3:0.



На 72-й минуте только что вышедший на замену Патрик Доргу едва не схлопотал красную карточку за то, что выглядело как фол последней надежды. Но так оказалось даже лучше для "Брайтона", потому что Данни Уэлбек ударом со штрафного размочил счет — 3:1.



"Юнайтед" почувствовал, что соперник несколько воспринял духом, поэтому в концовке "дьяволы" пытались сыграть надежно.



Уже в компенсированное время Хараламбос Костулас, дебютировавший в Премьер-Лиге, выиграл борьбу на втором этаже у Джошуа Зиркзее и головой замкнул подачу углового — 3:2.



Времени на нечто большее у "Брайтона" просто не осталось. "Чайки" лишь успели пропустить четвертый, потому что Эйден Хевен сделал передачу из центрального круга в штрафную, а Мбемо пробил в касание — 4:2.



"Юнайтед" несколько смазал концовку матча, оставив Сенне Ламменса без "клин-шита", но все равно одержал весьма яркую победу — свою третью подряд, чего прежде еще не случалось при Рубене Амориме.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче