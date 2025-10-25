Мареска: "Мы были недостаточно хороши против "Сандерленда"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда была "недостаточно хороша" в проигранном матче против "Сандерленда".

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" "синие" находились в поисках победного гола, но в итоге пропустили сами, причем случилось это в компенсировнное время.



После поражения со счетом 1:2 Мареска объяснил оба пропущенных гола, а также вынес неудовлетворительный вердикт насчет игры "Челси".



"В целом мы были недостаточно хороши. Когда вы недостаточно хороши в Премьер-Лиге, вы знаете, что последствия могут быть плохими".



"Я уже много раз говорил, что, если вы не можете одержать победу, важно не проиграть".



"Второй гол не был контратакой, потому что при контратаке ваша оборона вскрывается или возникает ситуация один против никого. Это просто один дальний заброс за спину. Мы были вдвоем против одного. У нас было двое центральных защитников, но мы не отработали в обороне должным образом".



"Первый гол случился после вброса аута. С этим было сложно справиться, потому что они привели шесть, семь, восемь игроков во вратарскую площадь, так что это сложно".



"Но в целом, думаю, мы были недостаточно хороши", — цитирует Мареску Sky Sports.