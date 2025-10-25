Гари Невилл включен в Зал славы Премьер-Лиги

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл был включен в Зал славы Премьер-Лиги.

Зал славы Премьер-Лиги оценивает достижения отдельных личностей в английском первенстве, как то обрело свое нынешнее название в 1992 году.



Сама Премьер-Лига называет включение в Зал славы своей самой почетной индивидуальной наградой.



Невилл был одним из 15 имен в шорт-листе номинантов, причем это был первый раз, когда при вынесении окончательного решения учитывались голоса не только публики, но и 24 действующих членов Зала славы, включая сэра Алекса Фергюсона, Арсена Венгера, Тьерри Анри, Алана Ширера, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и Серхио Агуэро.



Невилл является продуктом академии "Юнайтед" и представителем знаменитого "Класса 92", проведя всю свою карьеру в родном клубе. Гари сыграл свыше 600 матчей за "красных дьяволов" и еще 85 за сборную Англии.



Вместе с "Юнайтед" Невилл восемь раз становился чемпионом Премьер-Лиги. Также Гари выиграл три Кубка Англии, три Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов, три Суперкубка Англии, клубный Чемпионат Мира, Межконтинентальный кубок, но прочие достижения не учитываются при включении в Зал славы.



Свою награду Невилл получил из рук легенды "Юнайтед" Брайана Робсона перед началом матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу. Также Гари положен чек на 110,000 фунтов, которые он сможет потратить на благотворительность.



Добавим, еще один новичок Зала славы Премьер-Лиги будет объявлен на следующей неделе.



