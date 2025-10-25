"Сандерленд" вырвал победу в гостях у "Челси"

"Сандерленд" в компенсированное время вырвал победу 1:2 на поле "Челси", благодаря чему поднялся на второе место в Премьер-Лиге.

В старте у "синих" был назван Алехандро Гарначо, который против "Аякса" посреди недели даже не вышел на замену, а также Мак Гиу, который успел сыграть три матча за "Сандерленд" в этом сезоне, прежде чем был отозван из аренды.



С первых минут у "черных котов" вышли Лутсхарел Гертрюйда и отбывший дисквалификацию Рейнилду Мандава, заменив Омара Альдерете и Криса Ригга.



Гости достаточно агрессивно начали матч, но уже на четвертой минуте пропустили. Гарначо ворвался в штрафную по левому краю, заложил финт перед защитником и пробил между ног голкиперу Робину Руфсу — 1:0.



Атакующая игра совершенно разладилась у "Сандерленда", однако стандартное положение на 22-й минуте позволило "котам" сравнять счет. Джош Ачимпонг уже вроде бы вынес мяча после розыгрыша аута, но недалеко, и Бертран Траоре сразу же пробил, а Вильсон Изидор подправил снаряд в ворота — 1:1.



"Челси" не ожидал такого развития событий, но постепенно пришел в себя и остаток первого тайма провел в атаках. "Синие" создали несколько моментов, пару раз серьезно напрягли Руфса, однако снова выйти вперед не смогли.



Второй тайм "коты" тоже начали довольно активно, но довольно скоро ушли в глухую оборону, лишь изредка показывая зубы.



"Челси" пробовали вскрыть чужую оборону различными способами, но почувствовать ритм и сделать свое давление акцентированным не смогли.



А уже в компенсированное время "коты" провели результативную контратаку. Брайан Бробби достиг штрафной, сделал паузу, дождавшись подключения партнеров, и покатил мяч к границе штрафной на Чемсдина Талби, который закатил снаряд в угол ворот — 1:2.



"Челси" потерпел обидное поражение, имея значительное игровое преимущество и пропустив решающий гол в самой концовке матча. А "Сандерленд" подтвердил свою репутацию самого дерзкого новичка этого сезона Премьер-Лиги.



"Челси" — "Сандерленд". Отчет о матче