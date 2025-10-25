Каррагер назвал игрока, который может оставить "Арсенал" без титула

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал одного игрока, который может стоить "Арсеналу" титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

По мнению Каррагера, "Арсенал" хорошо подготовился к конкуренции с "Ливерпулем", но совершенно упустил из виду нападающего Эрлинга Холанда, который забил уже 11 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему "Манчестер Сити" занимает второе место в таблице.



"Арсенал" вступил в этот сезон, переживая о "Ливерпуле" как о главном препятствии к тому, чтобы прервать свое 21-летнее ожидание титула. Теперь их главной угрозой может быть Эрлинг Холанд".



"И хотя "Арсенал" имеет лучший состав среди претендентов на титул, а проблемы "Ливерпуля" хорошо известны, "Манчестер Сити" облает самым влиятельным и динамичным атакующим игроком".



"Этот норвежец — самая большая причина, почему команда Пепа Гвардиолы имеет отличные шансы вернуть себе корону. Без него реалистичной целью "Сити" было бы попадание в топ-4".



"Я остаюсь при своем мнении о том, что Холанд уже является величайшим бомбардиром, которого мы когда-либо видели в Англии", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.