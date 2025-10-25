Гвардиола: "Выезд к "Вилле" — один из тяжелейших в сезоне"

Наставник "Манчестер Сити" объяснил, почему в воскресенье против "Астон Виллы" его команда проведет один из сложнейших матчей в этом сезоне.

По словам Гвардиолы, два последних выезда в Бирмингем получились чрезвычайно тяжелыми для "Сити", вдобавок во главе "Виллы" находится Унаи Эмери, который всегда тщательнейшим образом готовит свою команду.



"В двух последних матчах, которые мы сыграли на "Вилла Парк", они были гораздо, гораздо, гораздо лучше. Надеюсь, в воскресенье будет по-другому".



"Я так восхищаюсь Унаи. Он невероятен, столь последователен, всегда хорошо подготовлен, так умен".



"В этом сезоне их нет в Лиге Чемпионов из-за одного очка. На мой взгляд, у них команда уровня Лиги Чемпионов. В прошлом году они создали много проблем ПСЖ, будущему победителю Лиги Чемпионов".



"Они так хорошо организованны и обладают мастерством. У них есть все. Это один из тяжелейших выездных матчей в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.