Слот заявил, что игроки "Ливерпуля" должны найти решение против длинных забросов

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его игроки должны найти ответы на игру соперников в глубокую оборону и длинный заброс мяча.

Слот чувствует, что в этом сезоне соперники стали играть против "Ливерпуля" иначе, и это остро чувствуется, потому что Мохамед Салах перестал регулярно забивать, а эффективность команды при розыгрыше стандартных положений снизилась.



"Главная разница между этим сезоном и прошлым сезоном в игровом стиле, в котором против нас играют".



"Когда у нас тут было несколько дней выходных, я посмотрел, сколько длинных забросов мяча против нас было выполнено — 178 в семи матчах, а затем против "Юнайтед" еще 59".



"Это отличается от первой половины прошлого сезона. В первой половине мы преодолевали это с помощью момента магии, и часто это был благодаря Мо (Салаху) или стандартному положению. Именно это случилось во Франкфурте, потому что там мы тоже играли против глубокой обороны, но два стандарта позволили нам вскрыть игру".



"Я стараюсь это объяснить игрокам и стараюсь объяснить медиа. А мои слова после матча — это больше комплимент другому тренеру, который нашел правильный ответ нашему игровому стилю", — цитирует Слота Sky Sports.