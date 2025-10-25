Хюрцелер уверен, что Тухель обратит внимание на успехи Уэлбека

Главный тренера "Брайтона" Фабиан Хюрцелер уверен, что его нападающий Данни Уэлбек способен привлечь внимание наставника сборной Англии Томаса Тухеля.

В этом сезоне 34-летний Уэлбек переживает вторую молодость. Данни забил четыре гола в рамках Премьер-Лиги, включая дубль против "Ньюкасла" в прошлый уикенд.



Хюрцелер уверен, что Уэлбек сосредоточен только на "Брайтоне", но в то же время считает, что его соотечественник Тухель не оставит без внимания успехи Данни.



"Я не разговаривал с Данни об этом. Уверен, он сосредоточен тольк на том, чтобы хорошо играть. Это единственное, на что он может повлиять, а остальное не в его руках".



"Ему важно прибавлять, становиться лучше с каждой неделей и показывать, что ты готов играть на высочайшем уровне".



"Уверен, Томас будет следить за ним, но я рад видеть, что дела сборной Англии идут хорошо, и я уверен, что Томас примет правильные решения", — цитирует Хюрцелера talkSPORT.