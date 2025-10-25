Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк призвал к терпению, приведя в пример одного из своего предшественников Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" уверенно начал новый сезон, но в пяти последних матчах одержал только одну победу.



В преддверии выезда к "Эвертону" Франк привел в пример Почеттино, который провел в "Тоттенхэме" более пяти лет, причем "шпоры" не сразу стали демонстрировать хорошую игру и результаты.



"Это только пример, но это хороший пример, потому что Почеттино является легендой здесь".



"То, что он построил и частью каких достижений был, мне было очень хорошо известно, когда я брался за эту работу. Я всегда смотрел на это и думал: "Вау". То, что он создал и что они построили вместе, было довольно уникальным и впечатляющим".



"Думаю, более-менее любой успех в футбольной истории достигается футбольными клубами, где один и тот же тренер работает долгое время. Но дело не только в тренере".



"Это же касается директоров, ассистентов тренера и, конечно, главного тренера. Это почти не обсуждается, а дальше уже я должен обеспечить достаточный прогресс на протяжении всего пути, но мы знаем, что могут случаться небольшие взлеты и падения", — цитирует Франка Evening Standard.