Гвардиола надеется, что "Сити" еще вступит в гонку

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что его команда еще вступит в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

По мнению Гвардиолы, к настоящему моменту только "Арсенал" и "Ливерпуль" подтвердили свои чемпионские амбиции, однако Хосеп, чья команда сейчас занимает второе место, надеется вступить в эту гонку.



"Я скажу вам, что мы вернемся. Я много раз говорил вам, что эксперты, специалисты и бывшие игроки уже через пять матчей знают, что произойдет, но я не способен на это".



"Нужно 10-15 матчей, чтобы понять, что произойдет. "Ливерпуль" и "Арсенал" в гонке. Кто-нибудь еще вступит в гонку, и, надеюсь, вступим мы", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.