ласнер считает, что потеря Эзе не ослабила "Пэлас"

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер считает, что уход Эберечи Эзе в "Арсенал" не сделал его команду слабее.

Минувшим летом "Пэлас" продаж Эзе в "Арсенал" за 67.5 млн. фунтов, однако в преддверии выезда на "Эмирейтс" Гласнер указал на то, что "орлы" по-прежнему создают много опасных моментов.



"Эбери действительно является игроком, который может в одиночку решать матчи. С другой стороны — и это тоже факт — у на один из высочайших xG во всей Премьер-Лиге".



"Поэтому, конечно, каждый, кто любит "Кристал Пэлас", хотел бы, чтобы Майкл (Олисе) и Эбс по-прежнему были в составе, но также это показывает, что мы можем создавать достаточно моментов сами".



"Да, мы лишились великолепного игрока и еще более великолепного человека, и я предвкушаю встречу с ним, но во время матча места для дружбы не будет", — цитирует Гласнера Sky Sports.