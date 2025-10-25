Аморим: "Мне все равно, что говорит Слот"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что равнодушен к критике своего коллеги Арне Слота из "Ливерпуля" насчет игрового стиля "красных дьяволов".

После домашнего поражения 1:2 от "Юнайтед" в прошлый уикенд Слот посетовал, что соперник глубоко оборонялся и играл в длинный заброс мяча.



На своей пресс-конференции в пятницу Аморим отреагировал на это, заявив, что он сам может оценить игру "Юнайтед".



"Мне все равно, что говорит Слот, что говорят люди насчет нашей команды. Я могу сам посмотреть матч и сказать, что мы можем играть лучше и что нам нужно играть лучше в будущем, но иногда вам нужно адаптироваться к матчу".



"Поэтому мне не нужно, чтобы кто-нибудь оценивал мою команду. Я могу сам оценить свою команду, и я дал очень ясно понять, что мы должны лучше играть с мячом. Мы постараемся сделать это в следующем матче", — цитирует Аморима The Guardian.