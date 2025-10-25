25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 25 октября, четырьмя поединками продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — САНДЕРЛЕНД 17:00



В 2025 году только "Манчестер Сити" (34) набрал очков в Премьер-Лиге дома больше, чем "Челси" (33). "Сандерленд" имеет в своем активе 14 баллов, выдав свой лучший старт сезона в высшем дивизионе с 1999/00 (также 14). "Синие" выиграл все три последние домашние встречи с "черными котами" в Премьер-Лиге с общим счетом 11:3.



Защитник "Челси" Мало Гюсто пропускает этот матч из-за дисквалификации. Лев Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Дариу Эссуну, Коул Палмер и Лиам Делап остаются в лазарете.



Омар Альдерете не поможет "Сандерленду" из-за подозрений на сотрясение. Рейнилду Мандава возвращается после трех матчей дисквалификации. Деннис Циркин, Ромейн Мандл, Хабиб Диарра, Аджи Алезе и Лео Йельде по-прежнему травмированы.



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 17:00



Никакая другая команда не оформила больше "клин-шитов" в этом сезоне Премьер-Лиге, чем "Ньюкасл" (5, как и у "Арсенала"). "Фулхэм" потерпел три поражения кряду в чемпионате с общим счетом 7:2. В прошлой кампании английского первенства "дачники" оба раза одолели "сорок", хотя с 2018 по 2024 год не сделали этого ни разу в восьми встречах.



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали под вопросом, но Тино Ливраменто, Льюис Холл и Йоан Висса команде точно не помогут.



У защитника "Фулхэма" Йоакима Андерсона травма задней поверхности бедра. Также в лазарете прописались Энтон Робинсон, Самуэль Чуквуэзе Родриго Мунис. Харри Уилсон не тренировался всю неделю из-за ушиба. Саша Луич залечил свой пах.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 19:30



"Манчестер Юнайтед" одержал три победы в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих (2 ничьи, 8 поражений). "Брайтон" оформил лишь один "клин-шит" в 20 последних поединках высшего дивизиона. "Красные дьяволы" проиграли шесть из семи последних встреч с "чайками" в Премьер-Лиге.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес пока не готов вернуться. Харри Магуайр и Мейсон Маунт под вопросом.



"Брайтон" по-прежнему лишен Адама Уэбстера, Джека Хиншелвуда и Солли Марча. Йоэлю Велтману, Браяну Груде и Каору Митоме предстоит фитнес-тест.



БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00



"Брентфорд" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — больше, чем в семи предыдущих (1 победа, 2 ничьи, 4 поражения). "Ливерпуль" проиграл все четыре последних выездных поединка чемпионата против лондонских команд. "Красные" забивали минимум однажды в каждой из восьми встреч с "пчелами" в Премьер-Лиге.



Среди потерь "Брентфорд" значатся Аарон Хики и Антони Миламбо. Джош Дасилва вернулся в клуб, заключив контракт до конца сезона.



Защитник "Ливерпуля" Джерем Фримпонг пропустит несколько недель с повреждением задней поверхности бедра. Алиссон и Джованни Леони травмированы. Решение о готовности Райана Гравенберха и Александера Исака будет принято в последний момент.