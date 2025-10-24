Уортон хочет сыграть в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон озвучил свое желание сыграть следующим летом.

К своему 21 году Уортон сыграл уже 43 матча в Премьер-Лиге, и ожидается, что в конце сезона английские топ-клубы сойдутся в битве за Адама.



Уортон доволен, как идут его дела, но признает, что у его него амбиции, которые "Пэлас" едва ли сможет удовлетворить.



"Каковы мои персональные амбиции? Лига Чемпионов. Если ты можешь там сыграть, ты хочешь этого".



"Я хочу проводить как можно больше матчей в Премьер-Лиге и достичь как можно более высокого уровня. Летом будет Чемпионат Мира, и каждый хочет там сыграть", — цитирует Уортона Sky Sports.