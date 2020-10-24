Агбонлахор: "У "Тоттенхэма" нет шансов финишировать в топ-4"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор заявил, что у "Тоттенхэма" нет шансов завершить этот сезон Премьер-Лиги в топ-4.

В прошлое воскресенье "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Вилле" со счетом 1:2 и бы отброшен на шестую позицию в таблице.



Внимательно наблюдая за "Тоттенхэмом", Агбонлахор делает вывод, что команде Томаса Франка не хватает огневой мощи, чтобы претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов.



"Им очень не хватает нападающего, который в штрафной замыкает передачи с флангов. Кудус выходил на отличные позиции, резал пас назад или простреливал в штрафную, но там никого не было".



"Думаю, им не хватает Соланке, им не хватает Мэддисона, им не хватает Кулусевски".



"Я слежу за ними в этом сезоне, я смотрю их матчи в Премьер-Лиге, я смотрю их матчи своими глазами, и у них нет шансов финишировать в топ-4", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.