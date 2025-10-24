Аморим призвал МЮ развить свой успех, достигнутый против "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал свою команду развить успех, достигнутый против "Ливерпуля".

В прошлый уикенд "Юнайтед" не просто переиграл на выезде "Ливерпуль", а впервые за почти год работы Аморима оформил две победы кряду в Премьер-Лиге.



Впереди у "Юнайтед" домашняя встреча с "Брайтоном", и Аморим надеется развить свою победную серию, одновременно понимая, что это будет сложно.



"Если бы мяч после удара Гакпо отклонился на 20 сантиметров, тон разговоров был бы другим".



"Если ты являешься тренером и не выигрываешь много матчей, люди будут сомневаться в тебе. У них есть на то причины".



"Моя точка зрения такова, что нам нужно четко представлять свой путь и не менять слишком много из-за одной победы".



"Мы можем использовать хороший дух от побед в матчах. Мы знаем, что то был хороший уикенд, но мы сосредоточены на следующем матче".



"Теперь это в прошлом, и нам нужно понимать, что футбол может быть очень переменчив, особенно в такого рода клубе. Мы думаем, что следующий матч будет действительно сложно выиграть", — цитирует Аморима Evening Standard.