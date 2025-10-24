Мареска рассказал, как Гиу отреагировал на его критику

Марк Гиу Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, как нападающий Марк Гиу отреагировал на критику в свой адрес.

Исполняя роль дублера Жоао Педро, Гиу еще не выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Однако Педро был дисквалифицирован на матч Лиги Чемпионов против "Аякса" на этой неделе, благодаря чему 19-летний испанец появился с первых минут и забил гол.

Мареска решил дать этот шанс Гиу после того, как Марк — по просьбе Энцо — изменил свое отношение к тренировкам.

"Я побеседовал с Марком две недели назад. Я сказал ему, что мне не нравится, как он тренируется, и что ему нужно это изменить. Это изменилось, и он получил шанс".

"Он неважно тренировался — во всех отношениях. Я не знаю, почему, но иногда так бывает с молодыми игроками, и тебе нужно действовать медленно с ними".

"С момента нашей беседы он тренируется первоклассно и великолепно, и он очень упорно трудится", — цитирует Мареску BBC.




