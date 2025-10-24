Мареска рассказал, как Гиу отреагировал на его критику
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, как нападающий Марк Гиу отреагировал на критику в свой адрес.
Исполняя роль дублера Жоао Педро, Гиу еще не выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Однако Педро был дисквалифицирован на матч Лиги Чемпионов против "Аякса" на этой неделе, благодаря чему 19-летний испанец появился с первых минут и забил гол.
Мареска решил дать этот шанс Гиу после того, как Марк — по просьбе Энцо — изменил свое отношение к тренировкам.
"Я побеседовал с Марком две недели назад. Я сказал ему, что мне не нравится, как он тренируется, и что ему нужно это изменить. Это изменилось, и он получил шанс".
"Он неважно тренировался — во всех отношениях. Я не знаю, почему, но иногда так бывает с молодыми игроками, и тебе нужно действовать медленно с ними".
"С момента нашей беседы он тренируется первоклассно и великолепно, и он очень упорно трудится", — цитирует Мареску BBC.
24.10.2025 20:00
Просмотров: 310
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: