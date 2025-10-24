Уолш подписал свой первый профессиональный контракт с "Челси"

Реджи Уолш Полузащитник "Челси" Реджи Уолш заключил свой первый профессиональный контракт.

Уолш является продуктом академии "Челси", где он проделал путь от U-8 до U-18. Еще в прошлом сезоне Реджи стал привлекаться к тренировкам с первой командой.

В июле Уолш заключил юношеский контракт, в первые месяцы нового сезона утвердившись основным игроком команды "Челси" U-21.

Ранее на этой неделе Уолшу исполнилось 17, и "Челси" незамедлительно этим воспользовался, заключив с английским юниором профессиональный контракт.

Добавим, Уолш дебютировал за первую команду "Челси" в полуфинальном матче Лиги Конференций против "Юргордена" в прошлом сезоне. А на этой неделе, выйдя на замену против "Аякса", Реджи стал самым молодым игроком "синих" в Лиге Чемпионов.




Метки контракты, Уолш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 176

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 24.10.2025 19:41 # meshuggah
    Очередной топарик академии великого императорси

    (ответить)

  2. quavo 24.10.2025 19:11 # quavo
    Уахаха, гейтурик)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: