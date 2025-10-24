Уолш подписал свой первый профессиональный контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Реджи Уолш заключил свой первый профессиональный контракт.

Уолш является продуктом академии "Челси", где он проделал путь от U-8 до U-18. Еще в прошлом сезоне Реджи стал привлекаться к тренировкам с первой командой.



В июле Уолш заключил юношеский контракт, в первые месяцы нового сезона утвердившись основным игроком команды "Челси" U-21.



Ранее на этой неделе Уолшу исполнилось 17, и "Челси" незамедлительно этим воспользовался, заключив с английским юниором профессиональный контракт.



Добавим, Уолш дебютировал за первую команду "Челси" в полуфинальном матче Лиги Конференций против "Юргордена" в прошлом сезоне. А на этой неделе, выйдя на замену против "Аякса", Реджи стал самым молодым игроком "синих" в Лиге Чемпионов.