Слот не переживает за результативность Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что совершенно не переживает за результативность своего нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлом сезоне Салах совершил 57 результативных действий за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, став и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом Премьер-Лиги.



В этом сезоне у Салаха только шесть голов и "ассистов", и Мохамед даже не получил место в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" на этой неделе.



Однако Слот абсолютно уверен, что 33-летний египтянин преодолеет этот непривычный для себя спад.



"Важная вещь в том, что Мо всегда забивал голы за наш клуб, и в последнюю очередь я переживаю о том, чтобы Мо снова начал забивать голы".



"Потому что он делал это всю свою жизнь, и я ожидаю, что он будет делать это в предстоящие недели и месяцы за наш клуб", — цитирует Слота Daily Mail.