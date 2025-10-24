Габриэль рискует пропустить матч против "Пэлас"

Габриэль Магальяэс Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье из-за травмы.

В минувший вторник Габриэль положил начало разгрому "Атлетико" со счетом 4:0, однако доиграть этот матч Лиги Чемпионов до конца 27-летнему бразильцу не удалось.

Габриэль был вынужденно заменен на 72-й минуте, и теперь главный тренер "Арсенала" Микель Артета не знает, успеет ли его ведущий защитник восстановиться к дерби на "Эмирейтс".

"Габриэлю пришлось покинуть поле с проблемой, и пока он не тренировался, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие 24 часа. Там и станет видно, доступен он на уикенд или нет", — цитирует Артету Sky Sports.




  1. hunter022 24.10.2025 17:10 # hunter022
    Не проблема,на его позицию есть три здоровых игрока (Москера, Инкапье,Калафьори).

