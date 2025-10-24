Габриэль рискует пропустить матч против "Пэлас"
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье из-за травмы.
В минувший вторник Габриэль положил начало разгрому "Атлетико" со счетом 4:0, однако доиграть этот матч Лиги Чемпионов до конца 27-летнему бразильцу не удалось.
Габриэль был вынужденно заменен на 72-й минуте, и теперь главный тренер "Арсенала" Микель Артета не знает, успеет ли его ведущий защитник восстановиться к дерби на "Эмирейтс".
"Габриэлю пришлось покинуть поле с проблемой, и пока он не тренировался, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие 24 часа. Там и станет видно, доступен он на уикенд или нет", — цитирует Артету Sky Sports.
Последние комментарии:
Не проблема,на его позицию есть три здоровых игрока (Москера, Инкапье,Калафьори).
