Уилшир считает, что Тимбер может стать ключом к чемпионству "Арсенала"

Бывший игрок "Арсенала" Джек Уилшир считает, что защитник Юрриен Тимбер может стать ключом к завоеванию "канонирами" титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Минувшим летом "Арсенал" хорошо поработал на трансферном рынке, и Уилшир в восторге от подбора игроков в распоряжении главного тренера Микеля Артеты.



Уилшир лишь надеется, что травмы обойдут стороной "Арсенал", а также Джек возлагает большие надежды на Тимбера, чей прогресс был отмечен приглашением к столу переговоров для обсуждения нового контракта.



"Кажется, что это может быть тот самый год, но такое ощущение немного было и в прошлом гоу. "Ливерпуль" взял и всех немного удивил".



"Это лучший состав, что я, наверное, видел. Однако они должны оставаться в строю, потому что обладать составом мало. Они должны оставаться в строю, потому что иначе вы вернетесь к тому, что у нас было в прошлом сезоне".



"Поэтому, думаю, нам все еще нужно контролировать это, но у нас есть мастерство на всех участках поля".



"Кто может стать ключом к завоеванию титула? Мне по-настоящему нравится Тимбер. Думаю, он приносит пользу на каждом участке поля, за исключением позиций нападающего и голкипера. Он агрессивен, он выигрывает единоборства, он выглядит лидером", — сообщил Уилшир talkSPORT.