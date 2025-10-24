Рэшфорд подтвердил, что не хочет возвращаться в "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд подтвердил, что не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед" после окончания своей аренды в "Барселоне".

В своих 12 матчах после перехода из "Юнайтед" 27-летний Рэшфорд забил пять голов за "Барселону", которой принадлежит опция выкупа Маркуса.



Ожидается, что "Барселона" примет решение о постоянном трансфере Рэшфорда только в конце сезона, но сам Маркус уже определился.



"Хочу ли я остаться в "Барселоне"? О, да, конечно. Я наслаждаюсь этим футбольным клубом, и я думаю, что для каждого, кто любит футбол, "Барселона" является одним из ключевых клубов в истории этой игры. Выступать здесь — это честь для игрока", — сообщил Рэшфорд ESPN.