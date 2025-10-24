Холанд назвал ключ к "сумасшедшим голам"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд объяснил, что является ключом к его "сумасшедшим голам".
В свои 14 матчах за "Сити" и сборную Норвегии в этом сезоне Холанд забил 24 гола. Однако за этими результатами стоит большая работа, которая касается не только тренировок.
Холанд строго контролирует свой образ жизни и следует специальной диете, которая включает в себя стейки и сырое молоко, причем зачастую Эрлинг готовит еду сам.
"У меня от природы хорошая гибкость в паховой области и в области бедер, и мне так важно поддерживать это, потому что как иначе забивать все эти голы?"
"Тебе нужна хорошая подвижность и гибкость, чтобы забивать эти сумасшедшие голы. Это действительно важно".
"Люди всегда смотрят матчи, голы, празднования — но они не видят часы подготовки ко всему этому".
"Все это делает меня тем, кем я являюсь на поле, и я надеюсь, люди нравится видеть эту мою сторону", — цитирует Холанда ESPN.
