Эстевао объяснил, почему исполнил пенальти против "Аякса"

Эстевао Виллиан Вингер "Челси" Эстевао Виллиан объяснил, почему он исполнил пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

В минувшую среду Эстевао поучаствовал в разгроме "Аякса" со счетом 5:1, забив первый в своей карьере гол в Лиге Чемпионов.

Именно Эстевао заработал этот 11-метровый, и полузащитник "Челси" Энцо Фернандес решил наградить 18-летнего бразильца.

"Я очень рад, что забил свой первый гол в Лиге Чемпионов. Я даже не могу описать это ощущение. Я всегда мечтал об этом моменте, и теперь он случился".

"Энцо Фернандес — отличный парень. Он дал мне возможность исполнить пенальти. Я не ожидал этого, потому что он забил первый гол, но он посмотрел на меня и передал мне мяч".

"Это показывает, какой у нас сплоченный коллектив. Здесь каждый помогает друг другу".

"О том, что я выйду в старте, я узнал этим утром. У нас было собрание, и мне сказали, что я сыграю. Обычно мне нравится соснуть перед матчем, но в этот раз я совершенно не мог спать, я был слишком взволнован", — сообщил Эстеван TNT Sport Brasil.




