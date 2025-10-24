Рэшфорд признался, что уже вел переговоры с "Барселоной" в прошлом

Нападающий Маркус Рэшфорд признался, что в прошлом уже предпринимал попытку перейти в испанскую "Барселону".

Перестав ладить с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, на этот сезон Рэшфорд отправился в аренду в "Барселону", где стал напомнить себя прежнего.



Оказывается, Рэшфорд давно планировал побег в "Барселону" и в прошлом уже вел переговоры с каталонским клубом.



"Я провел так много лет в одном месте. Люди забывают это, но 24 или 23 года моей жизни были связаны с "Манчестер Юнайтед". И иногда тебе просто нужна смена обстановки. Думаю, в моем случае это именно так, и да, я наслаждаюсь всем здесь".



"Я просто верю, что вещи случаются, когда им положено случиться".



"Это не первый раз, когда я разговаривал с "Барселоной" о возможном переходе сюда, но по каким-то причинам этого не случилось в прошлом, а теперь я дождался своего шанса".



"Я чувствую, что лучшее время — это настоящее. Поэтому я просто двигаюсь день за днем".



"Важнее всего для меня просто продолжать совершенствоваться, потому что, когда ты завершаешь карьеру, ты скучаешь по всему — по хорошим вещам, плохим вещам. Ты скучаешь по спорту".



"Я просто проживаю день за нем, просто стараясь стать лучше, чем днем ранее", — сообщил Рэшфорд ESPN.