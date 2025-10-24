"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Зиркзее

"Вест Хэм" лидирует в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне 24-летний Зиркзее превратился в глубокого резервиста "Юнайтед", отметившись лишь тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге.



Ожидается, что Зиркзее попросит "Юнайтед" отпустить его в январе ради регулярной игровой практики. Джошуа не хочет остаться вне заявки сборной Голландии на Чемпионат Мира следующим летом.



Зиркзее уже давно связывают с возвращением в Серию А, однако Daily Mirror утверждает, что в данный момент "Вест Хэм" является главным претендентом на экс-игрока "Болоньи".



Сам Зиркзее предпочитает остаться в Премьер-Лиге, но если это не будет возможно, готов отправиться в какой-нибудь европейский клуб.