Каррагер: "Ливерпулю" не выиграть лигу с такой обороной"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красным" не защитить титул Премьер-Лиги с такой игрой в обороне, как против "Манчестер Юнайтед".

В прошлое воскресенье "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Юнайтед". Команда Арне Слота продемонстрировала неважную реализацию моментов, и как раз насчет этого Каррагер не переживает. Больше Джейми беспокоит оборона.



"Слушайте, через пару матчей они снова начнут забивать, но когда мы говорим, что статистика "Ливерпуля" была лучше, чем у "Манчестер Юнайтед", то так и предполагалось перед матчем".



"У "Ливерпуля" гораздо лучше команда, чем у "Манчестер Юнайтед", поэтому они не могут сказать: "Ой, нам не повезло, посмотрите на количество наших моментов или наш xG, мы совершили больше касаний в чужой штрафной".



"Это было ожидаемо — у "Ливерпуля" гораздо лучше команда, чем у "Манчестер Юнайтед".



"И если "Манчестер Юнайтед" было суждено приехать на "Энфилд" и одержать победу, то только подобным образом. Поздний гол, немного удачи здесь и там".



"Но "Манчестер Юнайтед" имел свои шансы в первом тайме. Ливерпуль" совершенно не поспевал в обороне, и до тех пор, пока они не поправят это, им не выиграть лигу", — сообщил Каррагер Sky Sports.