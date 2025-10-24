Агент Гехи встретился с боссом "Баварии"

Марк Гехи Агент защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи провел встречу со спортивным директором немецкой "Баварии" Максом Эберлем.

На прошлой неделе главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер объявил, что Гехи уже уведомил клуб о своем намерении уйти в 2026 году.

Контракт Гехи истекает в конце сезона, и зарубежные клубы вроде "Баварии" могут попытаться уже в январе заключить предварительное соглашение с 25-летним игроком сборной Англии.

По информации Sky Sport Germany, "Бавария" уже работает на трансфером Гехи. На днях Эберль принял в Мюнхене Гордона Стипича, ведущего агента Марка.

Гехи и Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии" являются ведущими целями "Баварии" на замену Дайо Упамекано, чей контракт тоже истекает в конце сезона, и Киму Мин Джэ, который может быть продан.

Добавим, прочими претендентами на Гехи называются "Ливерпуль" и "Реал".




