"Борнмут" потребует свыше 75 млн. фунтов за Семеньо

"Борнмут" готов потребовать свыше 75 миллионов фунтов за своего нападающего Антуана Семеньо.

Минувшим летом "Борнмут" лишился трех основных защитников, но при этом сохранил Семеньо, который даже заключил новый контракт.



Семеньо великолепно начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в восьми матчах Премьер-Лиги за команду Андони Ираолы.



По информации Daily Mail, "Ливерпуль" является одним из нескольких клубов, внимательно наблюдающих за успехами 25-летнего игрока сборной Ганы, который может рассматриваться "красными" в качестве замены покинувшему клуб летом Луису Диасу.



"Борнмут" совершенно не заинтересован в продаже Семеньо в январе, а следующим летом готов потребовать за Антуана рекордные для своего клуба 75 млн. фунтов или даже больше.