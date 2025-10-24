"Форест" выиграл свой первый матч при Дайче

"Ноттингем Форест" выиграл свой первый матч при новом главном тренере Шоне Дайче, одержав домашнюю победу 2:0 над "Порту" в Лиге Европы.

Эта победа — первая для "Форест" с августа — была достигнута благодаря двум пенальти, реализованным Морганом Гиббс-Уайтом и Игоре Жезусом.



Первый из этих 11-метровых был назначен за игру рукой, а второй — за фол на Николе Савоне, хотя изначально рефери увидел здесь симуляцию, исправившись лишь после обращения к VAR.



Добавим, что для "Порту" это поражение стало первым в сезоне. До выезда в Ноттингем португальская команда выиграл 10 из 11 своих первых матчей.



"Ноттингем Форест" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 2:0 (1:0)



Голы: Гиббс-Уайт 19 (пен), Жезус 77 (пен).



"Ноттингем Форест": Сельс, Уильямс, Мурильо, Миленкович, Зинченко (Савона 45), Андерсон (Сангаре 93), Луис (Йетс 85), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Жезус, Ндойе,