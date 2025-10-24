Гвардиол думал бросить футбол ради баскетбола

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол признался, что едва не бросил футбол ради баскетбола.

В августе 2023 "Сити" сделал Гвардиола вторым самым дорогим защитником в мире, купив Йошко у "РБ Лейпциг" за 77 миллионов фунтов.



Однако путь к этой вершине был тернист. В свои 16 лет, представляя загребское "Динамо", Гвардиол перестал получать удовольствие от футбола.



"Я думал бросить футбол, потому что мне также нравился и баскетбол".



"Я больше не был уверен насчет футбола, потому что перестал чувствовать себя счастливым на тренировочном поле, понимаете?"



"Я просто пытался найти другие решения, чтобы почувствовать себя счастливее, а все мои друзья играли в баскетбол".



"Разумеется я мечтал стать профессиональным футболистом, но я не знал, что зайду так далеко. Если бы пять лет назад вы спросили меня, вижу ли я себя в "Манчестер Сити" в 2023, 2024, 2025 году, я бы сказал, что без шансов, это невозможно", — сообщил Гвардиол BBC.