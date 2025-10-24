Гвардиол думал бросить футбол ради баскетбола
Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол признался, что едва не бросил футбол ради баскетбола.
В августе 2023 "Сити" сделал Гвардиола вторым самым дорогим защитником в мире, купив Йошко у "РБ Лейпциг" за 77 миллионов фунтов.
Однако путь к этой вершине был тернист. В свои 16 лет, представляя загребское "Динамо", Гвардиол перестал получать удовольствие от футбола.
"Я думал бросить футбол, потому что мне также нравился и баскетбол".
"Я больше не был уверен насчет футбола, потому что перестал чувствовать себя счастливым на тренировочном поле, понимаете?"
"Я просто пытался найти другие решения, чтобы почувствовать себя счастливее, а все мои друзья играли в баскетбол".
"Разумеется я мечтал стать профессиональным футболистом, но я не знал, что зайду так далеко. Если бы пять лет назад вы спросили меня, вижу ли я себя в "Манчестер Сити" в 2023, 2024, 2025 году, я бы сказал, что без шансов, это невозможно", — сообщил Гвардиол BBC.
24.10.2025 00:05
Просмотров: 128
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: