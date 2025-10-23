Доуман заключил с "Арсеналом" юношеский контракт

Вундеркинд "Арсенала" Макс Доуман заключил с лондонским клубом юношеский контракт.

Доуман с 14 лет регулярно тренируется с первой командой "Арсенала", а в августе дебютировал за "канониров" и стал вторым самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги.



Как отмечает Sky Sports, юношеский контракт, подписанный 15-летним англичанином, официально вступит в силу со следующего сезона.



А когда 31 декабря Доуману исполнится 16, он получит право на предварительное согласование своего первого профессионального контракта, который вступит в силу после исполнения Максу 17 лет.