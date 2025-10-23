"Вилла" проиграла "Гоу Эхед Иглз" в Лиге Европы

"Астон Вилла" прервала свою серию из пяти побед подряд во всех соревнованиях, проиграв голландскому "Гоу Эхед Иглз" в Лиге Европы.

"Вилле" удалось открыть счет уже на четвертой минуте после того, как голкипер и защитник соперника продемонстрировали недопонимание при подаче Джейдона Санчо, и открывшийся на дальней штанге Эванн Гессан отправил мяч в пустые ворота — 0:1.



Далее казалось, что второй вопрос гостей — это лишь вопрос времени, но незадолго до перерыва Матис Сюрай принял подачу партнера со штрафного и при помощи рикошета поразил ворота Эмилиано Мартинеса — 1:1.



На 61-й минуте "Гоу Эхед Иглз" и вовсе вышел вперед. Матс Дейл грудью принял мяч после длинного заброса и подсек снаряд перед присевшим Мартинесом — 2:1.



Избавить "Виллу" от поражения в концовке матча мог Эмилиано Буэндиа, но тот не реализовал пенальти, направив мяч выше — 2:1.



"Гоу Эхед Иглз" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:1 (1:1)



Голы: Сюрай 42, Дейл 61 — Гессан 4.



"Астон Вилла": Мартинес, Линделеф (Роджерс 66), Мингс, Торрес, Матсен, Онана (Кэш 66), Богард (Макгинн 76), Гессан, Санчо (Камара 67), Буэндиа, Уоткинс (Мален 67).