МЮ планирует купить двух полузащитников в 2026 году

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести двух новых полузащитников в 2026 году и уже составил шорт-лист из шести целей.

По всей видимости, "Юнайтед" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт Каземиро, а долгосрочное будущее Бруну Фернандеша и Кобби Майну на "Олд Траффорд" выглядит туманно.



Поэтому главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками, добавив центру поля скорости и атлетизма.



Интерес "Юнайтед" к Карлосу Балеба из "Брайтона" не является секретом, однако talkSPORT утверждает, что в шорт-листе "красных дьяволов" также значатся Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест", Адам Уортон из "Кристал Пэлас", Андрей Сантос из "Челси", Конор Галлахер из "Атлетико" и Ангело Стиллер из "Штутгарта".