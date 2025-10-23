МЮ планирует купить двух полузащитников в 2026 году
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести двух новых полузащитников в 2026 году и уже составил шорт-лист из шести целей.
По всей видимости, "Юнайтед" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт Каземиро, а долгосрочное будущее Бруну Фернандеша и Кобби Майну на "Олд Траффорд" выглядит туманно.
Поэтому главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками, добавив центру поля скорости и атлетизма.
Интерес "Юнайтед" к Карлосу Балеба из "Брайтона" не является секретом, однако talkSPORT утверждает, что в шорт-листе "красных дьяволов" также значатся Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест", Адам Уортон из "Кристал Пэлас", Андрей Сантос из "Челси", Конор Галлахер из "Атлетико" и Ангело Стиллер из "Штутгарта".
23.10.2025 20:00
Просмотров: 237
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продать чмайну и купить КАЛахера было бы збс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий