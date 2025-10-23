Биссума перенес операцию на лодыжке

Ив Биссума Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума объявил, что перенес операцию на лодыжке.

Пропустив начало нового сезона из-за дисциплинарного наказания и травмы колена, Биссума восстановился к международному перерыву в октябре.

Однако сразу после своего выхода на замену за сборную Мали против Мадагаскара Биссума повредил свою левую лодыжку, и сегодня Ив объявил в социальных сетях о перенесенной операции.

Как отмечает Football.London, Биссума еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне, в конце которого у 29-летнего полузащитника истекает контракт.




