Биссума перенес операцию на лодыжке

Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума объявил, что перенес операцию на лодыжке.

Пропустив начало нового сезона из-за дисциплинарного наказания и травмы колена, Биссума восстановился к международному перерыву в октябре.



Однако сразу после своего выхода на замену за сборную Мали против Мадагаскара Биссума повредил свою левую лодыжку, и сегодня Ив объявил в социальных сетях о перенесенной операции.



Как отмечает Football.London, Биссума еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне, в конце которого у 29-летнего полузащитника истекает контракт.