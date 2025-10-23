Ван Дейк собрал игроков "Ливерпуля" после поражения от МЮ

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рассказал, что созвал встречу игроков после поражения 1:2 от "Манчестер Юнайтед".

В прошлое воскресенье "Ливерпуль" оформил свое четвертое подряд поражение во всех соревнованиях, и Ван Дейк признает, что команда была подавлена после матча на "Энфилде".



Однако Ван Дейк чувствует, что его встреча помогла игрокам "Ливерпуля" восстановить свой фокус на действительно важных вещах, следствием чего стала победа 1:5 над "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов.



"В понедельник мы были расстроены, потому что мы проиграли "Манчестер Юнайтед" дома. За мое время в "Ливерпуле" мы проиграли не так много домашних матчей. Это было тяжело, учитывая обстоятельства, поэтому в понедельник мы собрались, но это не была кризисная встреча. Все мы знаем, как может измениться ситуация. На дворе только октябрь".



"Никто не хочет проигрывать четыре матча подряд, но такова ситуация, в которой мы оказались. Нам нужно было сохранять спокойствие и блокировать все внешние шумы, потому что вы не можете контролировать их. Единственным способом выйти из ситуации было оставаться сплоченными, сохранять концентрацию на ближайшей задаче, стараться прибавить, сохранять уверенность, принять момент".



"Эти вещи проще сказать, чем сделать. Но вы должны их сделать, если хотите преодолеть это. Сейчас мы живем в мире, когда шумиха есть всегда. Всегда что-то говорится, всегда кто-то знает лучше. Мы должны сохранять концентрацию на себе".



"Да, до моей встречи настроение было подавленное, но после моей встречи все были счастливы".



"Мы хорошо поговорили с тренером, а также у нас был отдельный разговор с игроками. Я хотел произнести некоторые вещи... Я не делаю этого после каждого матча. Давайте продолжать в том же духе", — цитирует Ван Дейка The Guardian.