Зиркзее попросит МЮ отпустить его в январе

Нападающий Джошуа Зиркзее попросит "Манчестер Юнайтед" отпустить его в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Зиркзее забил семь голов в своих 49 матчах за "Юнайтед", но с приходом Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко минувшим летом игровая практика Джошуа резко снизилась.



В этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний нападающий отметился лишь тремя появлениями на замену, а последний раз забивал в чемпионате еще 10 месяцев назад.



Зиркзее недоволен своей ситуацией, а главный тренер сборной Голландии Рональд Куман уже сказал Джошуа, что тот должен чаще выходить в старте, чтобы рассчитывать на поездку на ЧМ-2026 следующим летом.



Как сообщает Daily Mirror, Зиркзее попросит "Юнайтед" продать его или отпустить в аренду в январе, и ожидается, что "красные дьяволы" не будут стоять у Джошуа на пути.