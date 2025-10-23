Каррагер одобряет решение Слота отправить Салаха на лавку

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер одобрил решение главного тренера "красных" Арне Слота убрать нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава на матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта".

Накануне против "Айнтрахта" Салах лишь появился на замену на 74-й минуте, и Каррагер рад, что Слот больше не воспринимает "египетского короля" как неприкасаемого.



"Мы еще посмотрим, но когда к Мо Салаху относятся не как к "легендарному Мо Салаху", а как к одному из многих игроков, то это правильный подход".



"И не забывайте о его возрасте. Ему 33 года, а "Ливерпуль" играет три матча в течение шести дней".



"В данный момент он не находится в своей абсолютно лучшей форме, и он не должен играть три матча в течение шести дней, потому что у них есть и другие варианты. Мы знаем, что "Ливерпуль" потратил кучу денег. В субботу (против "Брентфорда") "Ливерпуль" ожидает еще один большой матч, поэтому отличное решение, Арне", — сообщил Каррагер CBS Sports.