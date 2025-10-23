Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

"Ливерпуль" снова проиграл, "Арсенал" ушел в отрыв после сложной победы над "Фулхэмом", а главным преследователем "канониров" стал "Манчестер Сити". Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Аморим выбрал правильную тактику



В матче "Ливерпуля и "Манчестер Юнайтед", одном из самых яростных противостояний в английском футболе, решающим фактором стало важное решение тренера во время матча. Арне Слот — тренер, прославившийся в прошлом сезоне умными заменами, на 62-й минуте пошел на риск, сделав три перестановки, которые агрессивно сдвинули "Ливерпуль" в формацию 4-2-4, оставив Кертиса Джонса и Флориана Вирца в опасной ситуации в середине поля.



Изначально риск казался оправданным: после двух ударов в штангу Коди Гакпо, наконец-то, забил на 78-й минуте, подарив надежду подавленной публике на "Энфилде". Но Рубен Аморим сохранил спокойствие и доверился своей изначальной тактике. "Ливерпуль" потерпел поражение всего шесть минут спустя, когда великолепный кросс Бруну Фернандеса нашел Харри Магуайра, который по непонятной причине оказался один у дальней штанги, и отсутствие там защитников было очевидным.



Слот рискнул, но в конечном итоге упорство "Юнайтед" во втором тайме окупилось. У Аморима есть критики — и их немало, — но его тактика, включая выпуск Магуайра в стартовом составе, оправдала себя и принесла "Юнайтед" первую победу на "Энфилде" с 2016 года. Две победы подряд в лиге — это первое достижение Аморима в "Юнайтед". Начинается ли перелом? "Это была постыдная статистика", — сказал Магуайр. — "Мы должны начать играть более стабильно. Мы установили ориентир".



Мбемо начинает отрабатывать деньги



Прошла всего минута после начала матча на "Энфилде", как разгорелся скандал. Брайан Мбемо быстро забил гол для гостей, но в суматохе Виргил Ван Дейк ударил локтем по голове своего товарища по команде Алексиса Макаллистера, когда боролся с Мбемо за верховой мяч.



Болельщики "Ливерпуля" были в ярости, когда "Юнайтед" праздновал гол перед трибуной "Коп", считая, что Майкл Оливер должен был остановить игру в соответствии с протоколом о сотрясении мозга, хотя Ван Дейк после матча признал: "Впереди еще было много времени".



Первый гол закрепил намеренно агрессивный старт "Юнайтед" — редкость для них на "Энфилде" в последние годы, — а Мбемо обеспечил высокоинтенсивный прессинг и трудолюбие, которых так не хватало "красным дьяволам". Для клуба, подвергающегося резкой критике за свои недавние трансферные решения, 26-летний игрок начинает выглядеть как удачная сделка.



"Канониры" добыли обыденную, но важную победу над "Фулхэмом"



Для "Арсенала" это был обычный день: матч, который нужно выиграть, чтобы стать чемпионами. Может быть, однажды "Арсенал" сыграет матч, который не нужно выигрывать, или матч, который хочется выиграть просто так. Но пока у "канониров" идет череда поединков, где нужно просто стабильно набирать очки.



Конечно, возникают вопросы. Первый: есть ли какой-то негатив от минимальной победы, добытой без блеска (ответ: нет). И второй: есть ли здесь зависимость от Букайо Сака? Сака был великолепен в матче против "Фулхэма" и также был единственным ярким творческим элементом, поскольку Виктор Дьекереш выглядел измотанным, а Эберечи Эзе провел не лучший свой матч.



Трудно увидеть что-то плохое в том, чтобы направлять свою главную угрозу через очень хорошего, очень надежного игрока, воспитанного в академии. Могло быть и хуже, да? К тому же Кай Хаверц вернется в следующем месяце и может сыграть перед Дьекерешем в суперважных матчах, которые нужно обязательно выигрывать. За всем этим стоит ключевая статистика: "Арсенал" пропустил всего один гол с игры, без учета стандартов. Это все очень похоже на чемпионский футбол, но впереди еще очень много матчей.



Домашние проблемы "шпор" продолжаются



"Тоттенхэм" начал день с целью выйти на второе место, но закончил его размышлениями о слишком знакомых неудачах. Несмотря на длительное доминирование, команда Томаса Франка создала мало явных моментов, что отражает ее постоянные проблемы на домашней арене, где "шпоры" выиграли три из последних 18 матчей Премьер-Лиги и набрали всего четыре очка в этом сезоне.



Мохаммед Кудус и Вильсон Одобер создают угрозу с флангов, но Хави Симонс не прижился, а Матис Тель выглядит неопытным, и это говорит о том, что забивать голы по-прежнему будет сложно, особенно против глубоко сидящей обороны. Если бы не впечатляющие 10 очков из 12 возможных в гостях, освистывание, которое можно было услышать после финального свистка, было бы гораздо громче.



Мареска оправдывает проблемы с дисциплиной



Неудача Анге Постекоглу стала радостью для "Челси". Победа над "Ноттингем Форест" стала третьей подряд для "Челси" перед матчем с "Аяксом" в Лиге Чемпионов. Разочарованием для Энцо Марески было то, что ему пришлось смотреть матч из ложи директоров, в нескольких рядах ниже Евангелоса Маринакиса, который покинул свое место при счете 0:2.



Мареска отбывал дисквалификацию после удаления против "Ливерпуля", а красная карточка Мало Гюсто в концовке матча с "Форест", полученная после второй желтой, вызвала дополнительные вопросы о дисциплине. "Челси" получил пять красных карточек в шести матчах, включая удаление самого Марески.



Итальянец утверждал, что за удалениями стоит определенный контекст, в данном случае заявив, что Гюсто отчаянно пытался сохранить свои ворота в неприкосновенности, хотя на самом деле универсальный защитник без необходимости сфолил на Неко Уильямсе в середине поля, когда хозяева проигрывали 0:3 и не могли ничего поделать. "Это то, что мы можем делать лучше, но я не беспокоюсь", — сказал Мареска. — "Но, конечно, мы можем этого избегать".



Гвардиоле снова нужно искать замену Родри



Пеп Гвардиола заявил, что травма задней поверхности бедра Родри не позволит ему сыграть как минимум в двух следующих матчах "Манчестер Сити". "Я не думаю, что он сможет сыграть против "Вильярреала" или "Астон Виллы", — сказал тренер о готовности полузащитника.



"Это не надолго, но это мышечная травма, и нужно быть осторожным. Мы пробовали много раз. Мы старались не рисковать, но не смогли предотвратить дальнейшие срывы. Так что посмотрим".



В качестве потенциальных заместителей у Гвардиолы есть вернувшийся Матео Ковачич, который в этом сезоне впервые вышел на замену на 86-й минуте после травмы ахилла. "Ковачич обладает особым качеством удерживать мяч, но мы не можем забывать, что он вернулся после операции и трех-четырехмесячной травмы".



Для Витора Перейры наступает решающий момент в "Вулверхэмптоне"



Смогут ли "волки" одержать свою первую победу в сезоне в домашнем матче с "Бернли" или на выезде с "Фулхэмом"? Если нет, то Витор Перейра может оказаться в очень сложной ситуации.



В матче, проигранном со счетом 2:0 вновь впечатляющему и набирающему обороты "Сандерленду", было показательно, что "волки" не испытали вратаря Робина Руфса до 70-й минуты. Перейра признает, что Йорген Ларсен испытывает трудности. Норвежский нападающий не забил ни одного гола в лиге в этом сезоне, но, в его оправдание, можно сказать, что игрок, разочарованный тем, что не перешел в "Ньюкасл" в августе, страдает от травмы ахилла и едва может тренироваться между матчами.



Между тем Перейра по-прежнему убежден, что его слабая в обороне команда способна вернуться в строй. "Если в какой-то момент своей работы я почувствую, что мои игроки не со мной, это будет конец, но я этого не чувствую", — сказал главный тренер "Вулверхэмптона". "Я чувствую, что они разочарованы, но сейчас я должен им помочь".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru