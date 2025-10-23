"Ливерпуль" потерял Фримпонга на несколько недель

Защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

Фримпонг был заменен еще в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" накануне (1:5).



Это уже вторая аналогичная для Фримпонга травма в этом сезоне, и главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не рассчитывает на Джереми в ближайших матчах.



"Это не помогает, когда Алиссон и Джованни Леони уже отсутствуют, и я ожидаю, что Джереми Фримпонг точно пропустит несколько недель".



"У Джереми возникла проблема с задней поверхностью бедра. Он только несколько недель назад вернулся после травмы задней поверхности бедра. Теперь, к сожалению, он снова выбыл".



"Людям нравится говорить, что у нас в первой команде 25-30 игроков, но когда мы играем 11 на 11 на тренировках, нам почти всегда приходится привлекать игроков из молодежной команды", — цитирует Слота Liverpool Echo.