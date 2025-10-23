Экитике: "Это был особенный матч для меня"

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике поблагодарил свой бывший клуб "Айнтрахт", которому он забил в Лиге Чемпионов.

Именно с гола Экитике начался "камбэк" "Ливерпуля" накануне вечером во Франкфурте. Уго демонстративно не стал праздновать, когда отправил мяч в ворота "Айнтрахта".



Экитике только минувшим летом перебрался из "Айнтрахта" в "Ливерпуль", и Уго испытывает лишь уважение и благодарность к клубу Бундеслиги.



"Я должен был забить. Это было замечательное ощущение. Вернуться сюда — домой, как я бы сказал — это нечто особенное".



"Я знаю всех здесь, так что это был особенный матч для меня, а одержать победу и забить свой первый гол в Лиге Чемпионов... Я по-настоящему счастлив".



"Я так сильно их уважаю. Они сделали меня тем игроком, которым я являюсь прямо сейчас. Меня не было бы здесь, если бы я не отправился во Франкфурт".



"Поэтому я приехал и отнесся с уважением и благодарностью к тому, что они дали мне. Я сохраню то, чему научился здесь, и сохраню ценности, которыми они наделили меня", — цитирует Экитике Sky Sports.