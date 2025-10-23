Мареска: "Очень горжусь молодежью"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что испытывает гордость за игру своей молодежи против "Аякса" в Лиге Чемпионов.

Накануне против "Аякса" — на свой второй из шести матчей в течение 21 дня — Мареска произвел сразу 10 изменений в стартовом составе, преимущественно доверившись молодежи.



Эта ставка себя полностью оправдал, потому что "Челси" одержал победу со счетом 5:1.



"Я очень горжусь. Это особенный вечер для клуба и его молодых игроков".



"Такова стратегия клуба. У нас так много молодых игроков. Мы были самой молодой командой в Премьер-Лиге в прошлом году, и в этом году так же".



"Сегодня вечером мы поменяли 10 игроков. Это непросто, когда вы делаете столько перестановок, но мы нуждались в этом, иначе у игроков возникли бы сложности", — цитирует Мареску The Independent.